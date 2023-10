Che tempo che fa (da record), torna anche il professor Burioni: «Covid, il vaccino è sicuro: non sono aumentati i malori o morti improvvise»

Con il ritorno di Che tempo che fa in tv, sulla Nove, è tornato anche il professor Roberto Burioni. Il programma di Fabio Fazio ha stabilito il record share (13%) sulla rete di Warner Bros Discovery, equivalente a 2.608.000 telespettatori. Per capirici Report ha totalizzato il 7,6% e Il Collegio appena il 4,7%. Grande visibilità e impatto, quindi, anche per i 7 minuti dedicati all'ordinario di microbiologia e virologia dell'università Vita e Salute del San Raffaele di Milano confermato per parlare di argomenti scientifici in risposta «allo scetticismo o terrapiattismo dilagante».