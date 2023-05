Grottammare, gli sfidanti in attesa del verdetto finale

GROTTAMMARE - Anche oggi a Grottammare, dalle 7 alle 15, sarà possibile votare nei 15 seggi allestiti nei quattro plessi scolastici cittadini. Come è noto sono quattro i candidati sindaco: Alessandra Manigrasso (Comunità in Movimento); Alessandro Rocchi (Solidarietà e Partecipazione, Città in Movimento); Marco Sprecacè (Grottammare C’è, Fratelli d’Italia e Forza Italia - Lega); Lorenzo Vesperini (Grottammare Città Unica, Città Futura, Senso Civico, Noi x Grottammare).



Dalle ore 15 lo scrutinio



Lo scrutinio delle schede avverrà questo pomeriggio, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno), i cittadini torneranno a votare domenica 28 e lunedì 29 maggio, per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Intanto quella di ieri è stata una domenica trascorsa in parte davanti ai seggi elettorali con qualche momento di relax in famiglia. Il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco di Grottammare richiama alle urne 13.394 elettori, di cui 6.377 uomini e 7.017 donne.



L’arrivo alle urne



A ridosso dei seggi elettorali, come sempre accade in queste occasioni, si sono visti numerosi candidati al consiglio comunale impegnati a monitorare la situazione. I riflettori, naturalmente, erano tutti puntati sui quattro aspiranti primi cittadini che si sono recati alle urne in mattinata. Il primo è stato Sprecacè quindi, poche ore dopo, Manigrasso e Rocchi e poi, intorno all’ora di pranzo, Vesperini. Per tutti e quattro la giornata di ieri è stata dedicata in buona parte alla famiglia dopo le inevitabili fatiche di una campagna elettorale che li ha visti impegnati in comizi, confronti e incontri con la cittadinanza. Per Manigrasso è stata anche l’occasione per festeggiare, con i propri cari, la festa della mamma senza però perdere il contatto con la propria squadra di candidati. Domenica di parziale relax anche per Rocchi che si propone come prosecuzione dell’amministrazione Piergallini e che proprio con il sindaco uscente, ieri, ha trascorso parte della mattinata per incarichi istituzionali legati all’emergenza grandine dei giorni scorsi. Anche Sprecacè dopo aver raggiunto le urne di buon mattino, ha dialogato con alcuni vivaisti sui danni del maltempo mentre Vesperini ha trascorso la mattinata tra sport e famiglia con moglie e figli prima di recarsi ai seggi.

(Luigina Pezzoli)