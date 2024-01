Caso Pamela: Cassazione respinge ricorso Oseghale, confermato ergastolo. Confermata la condanna per violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, già condannato in via definitiva, per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia e i resti della quale furono ritrovati chiusi in due trolley.