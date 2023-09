Cartelle esattoriali, ecco i bollettini per la rottamazione quater. Come pagare e cosa succede se lo si fa in ritardo

Oltre il 65% delle domande di rottamazione quater ha già ricevuto risposta e sono cominciati ad arrivare i bollettini per procedere con i pagamenti. In tutto, come spiegato in estate dal viceministro all'Economia, Maurizio Leo, sono 3,8 milioni le domande arrivate al Fisco. Una vera e propria onda di richieste, con la volontà di avere sconti sul pagamento delle tasse non versate.

Ora il lavoro va completato entro il 30 settembre, con tutte le risposte che arriveranno ai cittadini mancanti proprio in questi giorni. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione sta controllando se i singoli contribuenti che ne hanno fatto richiesta rispettano tutti i requisiti richiesti e se quindi la pratica può essere accettata o bloccata. Se c'è una bocciatura, però, è possibile fare ricorso, per tentare di recuperare gli sconti.