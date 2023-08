Caro affitti, quanto costa una stanza a Roma, Milano e Bologna? Studenti sul piede di guerra: «Governo inefficiente»

Da Milano è partita la protesta degli studenti in tenda contro il caro affitti, ma il capoluogo lombardo rimane la città più cara d'Italia per i fuori sede, dove una stanza singola costa in media 626 euro al mese e una doppia 348 euro.

I rincari però, come rileva l'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insight, frenano nel 2023 in cui si registra in città un aumento di solo l'1% sullo scorso anno, con una crescita dell'offerta del +36% e della domanda del +15%. Ma se Milano è la città più cara, ci sono altre sedi universitarie dove i prezzi aumentano: scopriamolo insieme.