Bonus figli disabili 2023, domanda in scadenza il 31 marzo. Assegno fino a 500 euro: requisiti e come richiederlo

Bonus figli disabili 2023, a breve la scadenza della domanda per richiedere l'aiuto destinato ai genitori disoccupati o monoreddito che hanno a carico figli che presentano disabilità. Le specifiche sul contributo erano già state delineate dall’Inps nella Circolare 39 del 2022. L'assegno che verrà corrisposto sarà da 150 fino a 500 euro, in base al numero di figli. Come riportato dal sito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine ultimo per l'invio delle domande è il 31 marzo 2023.