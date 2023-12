Tempesta solare sulla Terra, l'avviso della Nasa: confermata la “CME cannibale”. Cosa è e quali sono i rischi

Una forte tempesta solare colpirà la Terra oggi, venerdì 1° dicembre. Secondo quanto riportato dalla Nasa e dai grafici dello Space Weather Prediction Center (SWPC), il centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA) degli Stati Uniti, il fenomeno sarebbe la conseguenza di una potente eruzione solare di classe M9.8 esplosa il 29 novembre alle 14:50 EST (1950 GMT). L'alone di particelle liberate si starebbe muovendo molto velocemente e starebbe per fondersi con degli aloni diretti verso la Terra. Le CME cannibali sono infatti espulsioni di massa coronale veloci che spazzano via le CME più lente di fronte a loro.