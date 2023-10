Antonio Conte a Belve: «Napoli o Roma? Mi piacerebbe allenarle. Alla Juve l'addio più doloroso»

Tutti lo vogliono, nessuno lo piglia. Perché lui, Antonio Conte, dopo la scottatura subita nella sua parentesi inglese-bis, non lascia margini, ascolta ma non arriva fino in fondo, vuole un progetto vero. E salire in corsa, su una macchina non tua, non è la cosa più semplice del mondo. Infine, ci sono quei rumors che lo indicano come possibile dopo Allegri alla Juve. L'ovazione riservatagli in occasione della festa-partita del centenario bianconero lascia intendere quanto, sotto sotto, il mister sia ancora nei cuori di molti juventini e viceversa. Sarebbe un ritorno a casa, complicato, quanto stimolante. Domani sera andrà in onda la terza puntata stagionale di Belve, la fortunata trasmissione di Francesca Fagnani, e tra gli intervistati c'è Antonio Conte, ex allenatore di Juventus e Inter, nonché ct della Nazionale italiana, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni perché accostato alla panchina del Napoli campione d'Italia (in crisi con Rudi Garcia dopo l'addio a Spalletti).