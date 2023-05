ANCONA - «Ancona sei pronta?». Sono da poco passate le 19 quando il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti (candidato per il centrodestra) sale sul palco di Piazza Roma per festeggiare la vittoria elettorale (51,73%) al ballottaggio di oggi, 29 maggio. Affluenza del 51,74%. Le sue parole, quelle di un 50enne avvocato, sposato e con due figlie, caricano una piezza piena dei suoi sostenitori accorsi per festeggiare una vittoria non scontata e sicuramente storica per il capoluogo di regione. Con lui il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, arrivato intorno alle 18.30, e tutti i candidati che comporranno il prossimo consiglio comunale. Finita l'era Valeria Mancinelli, si chiude anche la lunghissima parentesi di governo di centrosinistra con la sconfitta di Ida Simonella (ex assessore al porto). Trent'anni che hanno trasformato la città dorica in una vera e propria roccaforte rossa. Oggi invece si apre un altro capitolo con la vittoria del centrodestra. Un nuovo corso.

