Un albero è caduto questo pomeriggio a Roma sul Lungotevere Tor di Nona, nel centro della Capitale. Una decina le auto in sosta coinvolte. Due persone sarebbero rimaste ferite in seguito alla caduta del platano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ma anche altre persone hanno trovato la propria automobile schiacciata. Cosa fare in questi casi? A chi devo chiedere il risarcimento?