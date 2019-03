Raffica di furti: nel mirino anche le auto delle mamme a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Prima il maxi furto notturno al Cap Profumeria, con la vetrina sfondata a colpi d’ascia e il negozio del centro commerciale Arcobaleno ripulito (come un anno fa) con danni per migliaia di euro. Poi, i ladri in azione nelle abitazioni, con colpi messi a segno tra Vallefoglia e Borgo Massano. In questo caso le auto dei condomini, parcheggiate vicino, sono state usate come trampolino per raggiungere gli appartamenti al primo piano.A questo si aggiungono ancora altri tentati furti, sempre in casa, a Morciola e diversi tentativi di effrazione ad auto e furgonicini, nella notte, tra Bottega e Montecchio.. E ora, nel mirino, finiscono anche le mamme che vanno a prendere i figli all’asilo nido di Pian del Bruscolo. Come accaduto pochi giorni fa a una signora della zona. Aveva lasciato l’auto parcheggiata fuori dall’asilo e i ladri, notato uno zainetto lasciato all’interno, hanno scassinato la vettura nel giro di pochi minuti. Tutto questo alla luce del sole, intorno alle 16.