La protesta social: raccolti e poi stesi quindici Gratta&Vinci trovati per terra

VALLEFOGLIA - Curiosa protesta di una residente che a Morciola, in 300 metri di camminata, con senso civico ha raccolto una incredibile quantità di Gratta&Vinci che qualcuno aveva comprato, grattato (non vincendo) e gettato per terra. Da qui “lo stendino della provocazione” contro i maleducati, condiviso sui social.

