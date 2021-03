Gratta e vince mezzo milione di euro: «Scusi, credo proprio di aver fatto tombola»

TRECASTELLI - «Credo di aver fatto tombola, può controllare?». La frase dovrebbe essere stata più o meno questa: a pronunciarla, con apparente tranquillità, un cliente che ha consegnato alla barista per la verifica la cartella di un gratta e vinci.

LEGGI ANCHE:

Il grattino che ti cambia la vita: vince una casa da cercare in Italia e 200mila euro: ecco dove è stato centrato il colpo

Un primo controllo, la barista non crede ai suoi occhi e chiama il gestore perché la vincita è di quelle che, specie in questi tempi di incertezze e di difficoltà, lascia senza fiato: cinquecentomila euro. È successo l’altro ieri appunto nel bar dell’area di servizio IP situata, provenendo da Senigallia, sulla destra della provinciale Corinaldese, mezzo chilometro prima dell’inizio dell’abitato di Brugnetto.



Un’area molto frequentata anche in tempi di zona rossa essendo situata in un punto di transito percorso quotidianamente, in orario lavorativo, da migliaia di mezzi. All’interno disinfettante, distanziamento e applicazione delle regole, ma in un punto di passaggio e con un distributore che oltre alle benzine eroga anche il metano i clienti che passano anche per il bar sono numerosi. Il Gratta e vinci che vale mezzo milione di euro appartiene per l’appunto alla serie “Tombola”, del costo di cinque euro a cartella. Al fortunato vincitore è bastato acquistarne una per vedere l’importo versato, appunto cinque euro, moltiplicarsi per centomila.



La barista parla di una persona di età non più giovanissima, benestante stando anche al modo compassato con cui ha reagito, probabilmente residente in uno dei centri posti sul versante del Cesano: Trecastelli, Mondolfo o qualche altro comune di quell’area. L’identità dell’ignoto autore della “Tombola” fa già discutere. Il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli non ne sa nulla e non può confermare che il protagonista del colpo fortunato sia di queste parti: «Per quanto riguarda Trecastelli -dice- non mi è giunta alcuna voce circa l’autore di questa vincita e non so dire se possa risiedere qui o in qualche altro comune. Se fosse fra i miei amministrati sarei, felicissimo per lui. Di certo io non ho vinto nulla». Dunque, l’interrogativo sul vincitore è destinato a espandersi anche agli altri centri della zona ma, al di là di chi sia l’ignoto signore baciato dalla fortuna, resta il fatto che la “Tombola” al bar del distributore IP di Brugnetto è stata centrata e non si trattava certo di un colpo facile: bisogna grattare e centrare tutti i quindici numeri della cartella e ce la può fare solo uno nato con la camicia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA