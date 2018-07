Trovata bomba nel cantiere: saranno preparati piani di evacuazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA – Dalla scavo per l’ampliamento del depuratore, nella zona tra Vallefoglia e Montelabbate, emerge un ordigno bellico di 31 kg: dovranno essere sgombrati gli abitanti in un’area con un raggio di 1.535 metri.La Prefettura ha organizzato una riunione operativa con Forze di Polizia, gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore, i Sindaci dei Comuni di Vallefoglia e Montelabbate ed i rappresentanti delle strutture operative provinciali interessate dalle attività di disinnesco, tra i quali anche il Comandante provinciale Vigili del Fuoco, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale, i rappresentanti dell’Anas, del “118”, della Provincia, dell’Enel, della Telecom, della Croce Rossa e della Protezione Civile Regionale. “I Sindaci dei Comuni di Vallefoglia e Montelabbate – si legge in una nota della Prefetto Carla Cincarilli - con il coordinamento della Prefettura, provvederanno ad attuare Piani di evacuazione speditivi della popolazione presente nelle zone interessate, che peraltro comporteranno un disagio limitato a poche ore di una mattinata e per il tempo strettamente necessario per le operazioni degli artificieri”.