Vende la marijuana anche a minorenni: nei guai giovane pusher

URBINO - Portata a conclusione l’ennesima attività antidroga della squadra narcotici della Polizia di Stato del Commissariato di Urbino, al termine di una meticolosa indagine iniziata nel febbraio scorso con la denuncia di uno studente 22enne calabrese residente in Urbino, pregiudicato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane è stato ritenuto responsabile di aver fornito marijuana ad un gruppo di sei giovanissimi, cinque minorenni ed un maggiorenne, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, nella zona compresa tra piazza della Repubblica e porta Santa Lucia, stazione delle corriere e centro commerciale ducale in cui si concentrano diversi studenti, soprattutto, delle scuole superiori. Nel corso degli interrogatori è emersa una consolidata attività di spaccio del 22enne che, per alcuni di questi giovani, era andato avanti in almeno dieci occasioni. Proprio in questi giorni, al 22enne, è stato notificata “la misura di prevenzione dell’avviso orale” da parte del questore di Pesaro. Questa “misura” è un atto con cui è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge con l’avvertenza che, in caso contrario, potrà essere proposto per l’applicazione di una delle valutazioni amministrative di prevenzione previste dalla legge.