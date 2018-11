Rubano un'auto e chiedono 5mila euro di "riscatto": giovani fidanzati arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Rubano un’auto, cercano sui social il proprietario e poi gli “chiedono” un riscatto per restituirgliela: arrestata una giovane coppia di fidanzati.Lui è un 21enne di Cattolica, lei una 19enne di Urbino. Hanno rubato un pick up di un albergatore di Misano. Che qualche giorno dopo ha ricevuto una richiesta di 5mila euro per riaverla in buono stato. Ma lui è andato dai carabinieri ed è scattata la trappola durante il pagamento: i due giovani, con la ragazza che aveva già nascosto la droga negli slip, sono stati arrestati per estorsione.