In ospedale per la polmonite: resta 5 giorni sulla barella al pronto soccorso

di Luca Senesi

URBINO - Cinque giorni lasciato in una barella nella sala emergenza del pronto soccorso di Urbino. E’ quanto capitato ad un urbinate di 79 anni che si era dovuto recare al pronto soccorso dell’ospedale ducale giovedì scorso. E’ arrivato in codice rosso per una polmonite e con problemi di cardiopatia.Anche dopo i controlli dei medici che hanno dato questa diagnosi è rimasto per cinque giorni al pronto soccorso a causa della mancanza di posti letto nel reparto di Medicina. Solo da ieri pomeriggio intorno alle 16 l’uomo è stato sistemato in una stanza con un letto