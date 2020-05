Il trattore si ribalta nella scarpata: Luciano muore schiacciato a 77 anni

URBINO - Luciano Carboni, 77 anni, urbinate conosciutissimo, sposato e una figlia, è morto, verso le 13, in un incidente. Stava lavorando vicino casa, località Ca’ Dondo, in località Cesane, non molto lontano da San Bernardino di Urbino, su un trattore a quattro ruote motrici che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, morti due uomini e una donna nelle ultime 24 ore. Sono 993 le vittime nelle Marche/ I contagiati nelle regioni in tempo reale

Solo in due in barca? Non più, le Marche aboliscono il decreto: bastano mascherine e distanziamento/ Le linee guida

Inutili i soccorsi. Luciano Carboni è morto schiacciato dal suo veicolo agricolo ribaltatosi mentre stava effettuando un passaggio in ascesa dalla strada bianca su per una scarpata di un suo terreno, in pratica un sentiero che aveva fatto tante altre volte. Il trattore, guidato dal 77enne, ha iniziato a perdere aderenza, scendendo sulla scarpata, finendo di traverso per poi ribaltarsi sulla sinistra. Per l’agricoltore non c’è stato scampo. E’ stato necessario sollevare il trattore con l’autogru dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo senza vita del malcapitato. Sul posto oltre i vigili del fuoco di Urbino è intervenuto il personale “Psal” dell’Asur di Urbino e della Polizia di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA