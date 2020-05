Non lo vedono tornare a casa: Giovanni trovato morto schiacciato da una lastra di cemento

RIPATRANSONE - Lo avevano dato per disperso ma, in realtà, era rimasto vittima di un incidente nello stesso posto dove erano andati subito a cercarlo. Tragedia a Ripatransone dove, nella tarda serata di ieri è stato trovato il corpo senza vita di Giovanni Falcioni, 84 anni, vero e proprio artista della terracotta e titolare, fino a prima delle pensione, della "Cotto Santa Maria della Petrella".

A trovarlo sono stati i vigili del fuoco allertati dai familiari che lo stavano cercando dal pomeriggio. L'uomo, che viveva nel centro di Ripatransone, aveva raggiunto un'area di campagna di sua proprietà in contrada Cabiano, per effettuare alcuni lavori. Stava allestendo una cabina. Durante l'opera però qualcosa è andato storto ed è stato travolto da una pesante lastra di cemento che lo ha completamente schiacciato. I vigili del fuoco si sono subito resi conto che sotto una pesante lastra di cemento c'era qualcosa di anomalo. L'hanno sollevata non senza fatica, ed hanno scoperto il corpo ormai senza vita dell'uomo.

