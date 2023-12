URBINO - Da oggi a domenica tre giorni dedicati al Natale con rievocazioni, cortei storici, spettacoli di musica e di fuoco, mercatini e presepi nel centro storico di Urbino.



Gli appuntamenti



Cuore dei festeggiamenti, la festa del duca d’inverno – presepe vivente rinascimentale, evento curato dall’associazione rievocazioni storiche Ars Urbino Ducale, giunto all’undicesima edizione, riconosciuto come unico in Italia dal Ministero della cultura. L’appuntamento è per le ore 17 di oggi e domani. «Non solo oggi, come da tradizione, ma anche nella giornata di domani torna il nostro evento invernale – spiega la presidente dell’associazione organizzatrice Maria Francesca Crespini –. Nel cortile di palazzo Nuovo sarà riprodotta la natività della Bibbia di Federico da Montefeltro. La voce narrante di Alessandro Cioppi racconterà la storia di questa importante opera. Oggi il presepe sarà arricchito da un momento musicale a cura del Coro 1506 dell’università di Urbino mentre domani i momenti musicali saranno curati dall’associazione Madama Dorè con il maestro Scaramuzzino.

APPROFONDIMENTI FOCUS Tredicesime più ricche, 186 euro in più a persona. E tra i regali di Natale c’è l’intelligenza artificiale

A seguire un suggestivo spettacolo, altamente scenico, a cura dell’artista pesarese Diego Gioacchini, che porterà Toi Ahi danza del fuoco alle 18 in piazza San Francesco. Domani al suo posto danze rinascimentali con la corte di Senigallia e spettacolo di tamburi e di fuoco della corte Malatestiana di Gradara sempre alle 18 in piazza della Repubblica. Due giorni di grande intrattenimento da non perdere».

Oggi non mancheranno castagne e vin brûlé a cura dell’Avis di Urbino, dalle 15 in piazza della Repubblica, un momento di socializzazione e allegria, ma anche occasione per conoscere questa importante realtà che per tutto il pomeriggio permetterà anche di avere informazioni per diventare donatori e donatrici. «Sono momenti importanti per stare insieme, per far capire che un piccolo gesto può fare tanto e per ricordare l’importanza della donazione di sangue» sottolineano i volontari del gruppo di Urbino.



Il percorso



Continuano Le vie dei presepi che per tre giornate permetteranno di scoprire centinaia di creazioni uniche e artigianali legate alla natività con interpretazioni molto diverse. I tre punti espositivi principali sono l’Oratorio delle Cinque Piaghe e quello di San Giuseppe in via Barocci e della Chiesa di San Domenico in piazza Rinascimento. L’ingresso ai tre punti ha un costo di 2 euro. Nei vicoli e nelle vetrine della città sono decine i presepi che possono essere cercati e ammirati attraverso la mappa (online sul sito Pro loco Urbino). E sempre la Pro loco promotrice dei mercatini di Natale che da oggi a domenica animeranno corso Garibaldi dalle 9 alle 20. Spazio ad artigiani e hobbisti, rigattieri e librai che proporranno creazioni uniche e prodotti del passato. Dal cuoio al legno, dalla stoffa alla carta, creazioni fatti a mano per regali unici.



Tutto esaurito



Nella giornata di domenica in piazza della Repubblica alle 17 la coinvolgente esibizione del coro gospel di Urbino “Omaigod”. Per questo fine settimana gli alberghi della città registrano un “tutto esaurito” ma non mancheranno le attività per turisti, cittadini e studenti.