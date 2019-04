Fugge col cane dall'amante lascia figli e marito poi lo denuncia per stalking

di Silvia Sinibaldi

URBINO - L’unica certezza processuale è che la donna, in un giorno del maggio 2017, rimasta sola in casa ha preso con sé il suo cane, ha scritto un biglietto di ben servito e ha fatto le valigie. Nella sua casa a Cantiano ha lasciato un marito, già denunciato in precedenza per lesioni, e due figli, una bambina di 8 e un ragazzino di 10. Secondo la ricostruzione dei fatti la donna prima ha cercato la complicità della madre per poi trasferirsi a Reggio Emilia dove è stata accolta a braccia aperte in una bella abitazione di 300 metri quadri, da un uomo molto più anziano di lei conosciuto sulla chat Over40.