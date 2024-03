URBINO «La sinistra ha fallito e nella destra abbiamo visto tutti chi è Gambini. Noi siamo - dice Francesca Maria Crespini. - una vera lista civica che non si nasconde dietro simboli partitici, siamo trasversali e crediamo di essere una decisa e validissima alternativa ai due blocchi».

Nuove logiche

Una proposta per «tutti quei cittadini che non guardano né a destra né a sinistra, che non sono interessati alle logiche di partito ma al benessere e alla prosperità della cittadinanza, che non sopportano più azioni approssimative, ma sono fortemente determinati a rivalutare Urbino, hanno la grande opportunità di scegliere l’unica lista civica: ‘Futura’ che rappresenta e raccoglie il senso identitario di una città, di un territorio, di cittadini che sono consapevoli dei tanti valori riconosciuti ma non concretizzati. Saremo alternativi anche all’astensionismo. Parole e musica di Francesca Maria Crespini. «Ci presenteremo, come squadra, 32 persone con me che rappresentano tutto il territorio, il 5 aprile». E chi pensava che il silenzio di Maria Francesca Crespini fosse tombale si è sbagliato anche perché questa terza forza, alle Amministrative dell’8 e 9 giugno, toglierà voti sia a destra che a sinistra sperando di giocarsi poi l’apparentamento con tutti e quattro i jolly nelle mani.

«Nella lista civica ‘Futura’ la maggioranza sono donne e questa è la grande novità, come pure una componente importante di giovani – sottolinea Crespini - I giovani, le loro idee, le loro capacità, le loro esigenze, la loro bellezza, il loro presente e il loro futuro, sono il fulcro del nostro programma; progettare e realizzare azioni realistiche per il loro futuro, significa prendersi cura con responsabilità del benessere e della prosperità di Urbino. A loro chiederemo quella partecipazione che si sono sempre visti negare, con l’impegno di lavorare e ricostruire assieme una città ideale dove vivere bene e in sicurezza. I giovani li conosco bene, sono un patrimonio inestimabile, a loro ho dedicato la mia vita professionale di docente e quella personale».

Del resto Crespini è presidente di una Associazione onlus con più di 500 iscritti e la maggioranza sono giovani. «Prendersi cura dei giovani, significa in automatico dichiara Crespini - prendersi cura anche dei meno giovani, degli anziani sempre più preoccupati e impegnati a sostenere figli e nipoti. Coinvolgere i giovani, significa motivarli a conoscere meglio e ad apprezzare gli immensi patrimoni di Urbino e del suo territorio, dall’arte alla cultura, dall’ambiente alle innovazioni.

Priorità ai giovani

«È con loro che dobbiamo lavorare per produrre le migliori soluzioni per rivalorizzare questi patrimoni. La mia candidatura – conclude Crespini - nasce quindi per offrire agli urbinati un’amministrazione trasparente e partecipata, fondata sull’ascolto, interessata a dialogare con tutti per offrire a tutti l’orgoglio di contribuire a costruire il futuro. È pensando al futuro dei giovani che si può amministrare una comunità, è a loro che dobbiamo consegnare le opportunità dei nostri patrimoni, è con loro che dobbiamo elaborare le migliori strategie per l’occupazione e la salute».