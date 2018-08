Crolla il soffitto in pizzeria: i vigili del fuoco chiudono lo stabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Nella tarda serata di giovedì , dal soffitto della pizzeria al taglio ubicata al n° 15/19 di via Veneto, si è verificato il cedimento di porzioni del controsoffitto dei locali adibiti a forno. Con ogni probabilità nei punti deboli della soffitta della pizzeria. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone né a cose, ma, a scopo precauzionale e per la sicurezza delle persone, i vigili del fuoco della locale stazione, intervenuti a verificare le cause del cedimento, hanno deciso di tener chiusi sia l’esercizio commerciale che l’ufficio sovrastante almeno fino a che sopralluoghi di tecnici privati e di quelli comunali non decidano diversamente o di suggerire al proprietario o proprietari di intervenire per un rifacimento strutturale del danneggiamento della parte inferiore delle tavelle collocate tra una putrella e l’altra.