UniUrb Carlo Bo, il caffè virtuale piace: duemila iscritti all’open day. Da domani a venerdì tre giorni di orientamento per futuri nuovi studenti

URBINO - Alla sua XXVI edizione “Università aperta”, l’evento di orientamento agli studi universitari di Uniurb Carlo Bo. Anche quest’anno si svolgerà online e si terrà nei giorni 2, 3, 4 febbraio prossimi. Ad oggi il numero di studenti iscritti supera le 2.000 unità a testimonianza dell’interesse suscitato da questo evento, molto alto anche nella modalità a distanza.



«Con questa formula si è cercato di sviluppare una proposta innovativa, interattiva e interessante per il pubblico di studenti e studentesse che vogliono riflettere sull’investimento nella formazione superiore - spiega la professoressa Ivana Matteucci, delegata rettorale all’orientamento - Tutti potranno acquisire le informazioni, formulare le domande e partecipare attivamente ai diversi momenti formativi appositamente allestiti. Verrà lasciato ampio spazio all’interazione tra docenti e studenti che potranno intervenire in video chat per uno scambio in modalità sincrona». Ogni mattina in diretta alle 9 il magnifico Rettore Giorgio Calcagnini porgerà il suo saluto di benvenuto assieme al prorettore alla didattica e alla comunicazione Giovanni Boccia Artieri, seguirà una breve presentazione dell’evento da parte della Matteucci.



Dalle 9.30 si potrà accedere alle varie “room” virtuali a disposizione di ciascun corso di studio per la durata di due ore. Ogni “room” è uno spazio dedicato alla presentazione del corso attraverso attività ispirate ai caratteri fondamentali dell’orientamento e alla sua triplice missione informativa, formativa e vocazionale. La presentazione del corso con supporto di slide a cura dei docenti fornisce informazioni ai futuri studenti e studentesse universitari/e sugli aspetti dell’offerta formativa del corso di studio: prerequisiti, obiettivi formativi, curricula, possibilità lavorative. Seguono attività volte a illustrare le caratteristiche culturali e le opportunità formative delle varie aree disciplinari, tramite lezioni-tipo, visite guidate, esperienze laboratoriali.



Infine le testimonianze di tutor, laureati, professionisti consentiranno agli studenti di verificare e mettere alla prova motivazioni e vocazioni, in vista della scelta della carriera accademica. La novità è la “Room Café” aperta tutta la mattina ai partecipanti, che potranno tenere conversazioni informali con tutor e studenti e studentesse dell’università riguardanti i corsi di studio e gli insegnamenti. Anche l’Info point dell’ufficio orientamento sarà a disposizione per tutta la mattina.



«Con questo evento come staff per l’orientamento dell’ateneo vogliamo condividere il desiderio di tutti noi di tornare alla normalità - sottolinea la prof Matteucci - imparando da questa esperienza della crisi e continuare ad esprimere la vicinanza agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie nel supportare la scelta del corso di studi universitario. Auspichiamo che l’ambiente online che abbiamo sviluppato per Università aperta possa contribuire ad appassionare e indirizzare gli studenti verso scelte coerenti con le loro vocazioni, abilità e prospettive occupazionali». Sul sito Hello Uniurb all’indirizzo https://hello.uniurb.it/universitaaperta/ è possibile prendere visione del programma dell’evento e compilare il relativo modulo di adesione per l’iscrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA