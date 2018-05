Gli avvocati e l'ingegnere: «Molliamo tutto e coltiviamo zafferano»

di Eugenio Gulini

URBINO Cosa hanno in comune due ex avvocati di Urbino (Francesco Ranocchi e Michele Ragni) e un ingegnere di Sant’Angelo in Vado (Davide Spezi)? I primi due hanno appeso la toga al chiodo e si sono votati a un’agricoltura di qualità, mentre il terzo continua nella professione, tra insegnamento (cattedra nel locale Itis) e varie consulenze non disdegnando di trascorrere molta parte del suo tempo libero occupandosi di certificazione di prodotti alimentari. Più che di fil rouge, dunque, per parlare del trait d’union bisognerebbe chiamare in causa l’oro rosso, sua maestà lo zafferano.Insieme a tanti altri appassionati, in attesa di costituire un consorzio vero e proprio, i tre hanno dato vita a una attività partita da zero, “Giallo di Corte” che si occupa di coltivare il bulbo tubero, il crocus sativus, che dà vita a uno splendido fiore di colore lilla-violaceo. Ogni fiore, nella fioritura prevista tra ottobre e novembre, produce tre stimmi rossi dalla cui essiccazione si ricava il prezioso zafferano. Molto affine se non superiore al valore del tartufo. Se il tuber magnatum pico è definito l’oro giallo, lo zafferano è chiamato l’oro rosso. Un grammo vale mediamente dai 25 ai 30 euro mentre il pregiato “rapone”, a seconda delle stagioni, arriva ai 15 – 25 euro al grammo.