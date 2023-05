Fossombrone, trionfo dell'indecenza: ubriachezza molesta, gente che urina per le vie e un arresto per resistenza e violenza durante la tre giorni della rievocazione

FOSSOMBRONE - Sei violazioni per ubriachezza molesta, altrettante per chi è stato beccato ad urinare per le vie del centro storico (atti contrari alla pubblica decenza). Infine, un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale di un 34enne. Più che il "Trionfo del Carnevale", famosa rievocazione storica rinascimentale svoltasi a Fossombrone dal 26 al 28 maggio, è stato un trionfo dell'indecenza (di alcuni). E una tre giorni di lavoro intenso per carabinieri della Compagnia di Fano che hanno assicurato il regolare svolgimento degli eventi e il controllo degli esercizi pubblici aperti fino a tarda sera, al fine di permettere alle numerose persone accorse di godersi la manifestazione.

Mezzanotte di fuoco

Era circa mezzanotte quando un addetto della vigilanza privata ha segnalato di essere dovuto intervenire per sedare una lite tra ragazzi all’interno di un locale.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno poi intercettato a poca distanza dal luogo degli eventi il giovane resosi poco prima responsabile dell’aggressione e di gravi minacce. Quest’ultimo, in stato di alterazione psico-fisica, benchè accompagnato in luogo più appartato per garantire maggiore riservatezza e nonostante il vano tentativo dei militari di calmarlo, durante le fasi dell’identificazione li aggrediva e per tale motivo è stato alla fine tratto in arresto. All’esito del giudizio di convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto all’obbligo di firma presso i carabinieri della locale Stazione.