PESARO Un turno notturno impegnativo quello di venerdì per gli agenti della squadra volante intervenuti per soccorrere un giovane talmente ubriaco da finire steso nei giardinetti di piazzale Garibaldi privo di conoscenza ma dallo stesso aggrediti mentre lo portavano al pronto soccorso e, prima ancora, per bloccare le intemperanze di un minorenne trovato sul bus senza biglietto. L’ubriaco è un ragazzo peruviano di 23 anni.

Nel corso della notte, in piazzale Garibaldi, i poliziotti lo hanno trovato privo di sensi nei giardini davanti all’ospedale San Salvatore. Lo hanno soccorso e hanno capito che era completamente sbronzo. I poliziotti allora lo hanno portato nel vicino pronto soccorso, ma il giovane, una volta risvegliatosi, ha dato in escandescenze inveendo contro gli agenti. Gli uomini della volante sono stati costretti a bloccarlo con energia per evitare che potesse arrecare danni ai pazienti del pronto soccorso. E lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Non è tutto, è stato sanzionato anche per ubriachezza molesta. Quello che una volta era un reato ora è una sanzione amministrativa, tanto che il 23enne dovrà pagare circa un centinaio di euro. Multa e denuncia anche per il 17enne, ospite di una comunità di Pesaro, trovato in bus senza biglietto durante un controllo e che non voleva mostrare i documenti così che l’addetto ha chiamato la polizia. Fatto scendere alla stazione delle corriere il ragazzino alla vista delle divise ha iniziato a inveire fino al punto di arrivare a reagire agli agenti con spinte e strattonamenti. Il minore stato denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale.