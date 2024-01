PESARO Sopralluoghi, sopralluoghi e ancora sopralluoghi. E poi controlli, verifiche, accertamenti. Sono questi i termini-mantra che in questi giorni sono declinati in tutti i modi possibili dall’imponente macchina organizzativa che c’è dietro la giornata inaugurale di domani della Capitale italiana della cultura. E, soprattutto, dietro il Mattarella day. Perchè un conto è accogliere il Capo dello Stato, come successe nell’estate del 2021 a chiusura del Rof, in una piazza del Popolo, gremita sì, ma di qualche centinaia di persone, un altro è invece attendere il presidente della Repubblica in una cornice di 8mila e rotti spettatori.

Visita sdoppiata

E per di più sdoppiando la visita tra Vallefoglia - dove prima (colpaccio del sindaco Palmiro Ucchielli) inaugurerà a Bottega il nuovo auditorium “Giovanni Santi” - e Pesaro, il tutto tra le 10 e le 11.30. C’è da far venire la fibrillazione anche ai più rodati. E così dalle parti della Prefettura, le giornate si vorrebbero almeno raddoppiate, per infilare tutti i tasselli della complessa organizzazione che si sdoppia anche sull’iter da percorrere: da una parte il rigido protocollo del cerimoniale del Quirinale, dall’altra il sistema di sicurezza tout court. Negli ultimi giorni si sono succeduti più Comitati dell’ordine e della sicurezza con tutti i soggetti coinvolti, dalla Questura al 118. E oggi sono in programma gli ultimi sopralluoghi a Torraccia che è un eufemismo definire blindata. Già nei giorni scorsi sono state passate al setaccio le aree della Vitrifrigo, del Rossini Center e degli altri centri commerciali e di servizi. Si sono sigillati cassonetti, tombini e quant’altro nel perimetro interessato, compreso fra le via Gagarin, via Grande Torino fino al casello dell’Autostrada e all’imbocco con la Montelabbatese. E’ di ieri anche l’ultima ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Matteo Ricci per il divieto di vendita o possesso di bottiglie e bicchieri in vetro nell’area dei food truck esterna all’Arena, che si affaccia su piazza Stefanini e con validità dalle 9 di sabato alle 5 di domenica. Visto anche il massiccio flusso di persone l’appello/invito è a utilizzare i bus navetta gratuiti che dalle 8.30 alle 9.15 si potranno prendere a cadenza di ogni 15 minuti dal San Decenzio per non congestionare la viabilità nella zona di Torraccia.

Il rigore dei controlli

Ricordiamo che per gli ingressi le disposizioni sono inflessibili: entro le 10 tutti dentro e per agevolare i controlli, altrettanto scrupolosi, bene in vista un documento di riconoscimento. A supportare il lavoro delle forze dell’ordine c’è anche l’esercito dei volontari. Cento volontari da Capitale al cospetto del presidente Mattarella, è questo il numero ufficiale uscito ieri al termine della seconda giornata di formazione di VolontarX. Entusiasmo, partecipazione e impegno, rimarcano Tomas Nobili presidente del Centro servizi per il volontariato e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini. «Schieriamo circa 100 volontari - riferisce Tomas Nobili – un numero che ci rende tutti orgogliosi. A rispondere giovani certamente, ma anche uomini e donne di 40 o 50 anni, già parte attiva nel mondo del volontariato e del sociale. Una cosa è certa per tutti sarà un’occasione storica, e la prima di una lunga serie di esperienze e manifestazioni che continueranno nell’anno da Capitale».

Lo sforzo organizzativo

Doppio sforzo organizzativo anche per polizia locale e i gruppi comunali di Protezione Civile di Pesaro, Montelabbate e Montecchio. Saranno 30 i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile coordinati dall’assessore Enzo Belloni e dal referente Ugo Schiaratura, e supporteranno la polizia locale per flussi di traffico in ingresso e uscita dall’Arena. In servizio poi oltre 40 agenti di polizia locale suddivisi fra il comando di via del Monaco e gli agenti dell’Unione Pian del Bruscolo. I volontari di Protezione Civile saranno posizionati intorno all’ingresso dell’Arena, dal rondò della Team System fino a via Gagarin, via Grande Torino e lungo la Montelabbatese. Dentro l’Arena per i concerti del pomeriggio di Max Gazzè e Orchestra Casadei e l’evento serale Once a Year, schierata la sicurezza privata di Seven Group. Oltre 50 vigilantes a sorvegliare soprattutto l’ultimo spettacolo riservato ai giovani.