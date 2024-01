PESARO Mesi di preparazione, eventi in anteprima ed ora mancano davvero pochi giorni al clou: sabato 20 gennaio si terrà la cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Il programma della giornata è stato svelato nella sua completezza ieri in una gremita Fondazione Pescheria. L’utilizzo della Vitrifrigo Arena (i cui cancelli si apriranno dalle 8,30 e fino alle 10,30) è un modo per allargare la partecipazione a più cittadini possibili.



La festa popolare

«Un avvio che abbiamo voluto popolare - ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci - al teatro Rossini non sarebbero entrati che gli amministratori e i partner, per questo abbiamo chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di permetterci questo cambio di luogo, rispettando e ampliando tutte le norme di sicurezza necessarie. Andiamo verso il sold out, perché Mattarella riempie il palazzo dello sport come una rockstar».

Un’arena che potrà contenere fino a 8000 persone, dopo l’aggiunta di altri 500 posti, messi a disposizione in queste ore. L’ingresso dei cittadini e l’attesa dell’inizio della cerimonia sarà “accompagnato” da un momento di intrattenimento musicale. «Sabato - continua Ricci - sarà una grande giornata dell'identità pesarese e marchigiana, ma sarà anche una grande giornata di orgoglio nazionale, attraverso la cultura come elemento fondamentale per promuovere il nostro territorio».

Poi un’anteprima: «Stiamo cercando di portare il presidente Mattarella a Vallefoglia, il primo dei Comuni che sarà Capitale per una settimana, per l’inaugurazione del nuovo teatro. Ma su questo seguiranno aggiornamenti». E ancora: «Siamo carichi ed entusiasti, sappiamo di avere un anno molto impegnativo, ma siamo convinti che non potevamo iniziare in un modo migliore».



Bonolis cerimoniere



La cerimonia vera e propria partirà alle 11, quando il conduttore Paolo Bonolis lancerà le prime note che avvolgeranno il pubblico a cura dell’Orchestra Olimpia, la formazione tutta al femminile nata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, che da sempre si batte per promuovere il diritto agli studi musicali senza distinzione di genere, la divulgazione del repertorio femminile e il rispetto dei diritti umani.

«L’Orchestra Olimpia è un po’ il portafortuna di Pesaro 2024-, ha ricordato il vice sindaco Daniele Vimini -perché protagonista dell’audizione con la quale abbiamo ottenuto il titolo di Capitale italiana della cultura». La formazione composta da 50 elementi, diretta da Francesca Perrotta, avrà il compito di accendere la mattinata a partire dall’Inno d’Italia suonato alla presenza di Mattarella seguito dalla Sinfonia da "La Gazza Ladra" di Rossini e da "In the Hall of the Mountain King" dalla Suite op. 46 del Peer Gynt di Grieg. Al momento musicale seguiranno i saluti istituzionali, con il sindaco Ricci, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore Vimini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Non mancheranno i saluti di una testimonial speciale come la senatrice Liliana Segre.

Sarà poi la volta di Mariangela Gualtieri, poetessa tra le più apprezzate della scena contemporanea, che reciterà brani dalla sua “Esortazione urbana e planetare”, riflessione potente su presente e futuro. Seguirà l’intervento del direttore artistico Agostino Riitano, che racconterà “la natura della cultura” di Pesaro2024, e la videoperformance che coinvolgerà il pubblico: "The Human Cell Atlas " a cura di Ouchhh i con il Cern di Ginevra. Nata dall’idea di creare un autoritratto artistico dell'umanità con l'intelligenza artificiale e i big data. Infine l'intervento del presidente della Mattarella.



Dalle 16 alle 3 no-stop



Nel pomeriggio la festa, che proseguirà a fasce orarie, fin verso le 3 del mattino, comprenderà Max Gazzè, l’Orchestra Casadei e Rosa Chemical. Nessuna prenotazione necessaria e ingresso libero per Gazzè, dalle 16 e per ballare con l’orchestra di Mirko Casadei dalle 9.

Poi la festa per i più giovani Once a Year, con Rosa Chemical (a pagamento, dalle 23; ingresso dalle ore 22.30) e dj importanti, convocati alla Vitrifrigo Arena dalle principali realtà dell’intrattenimento locale e nazionale per celebrare la cultura e il divertimento dando spazio ai giovani.