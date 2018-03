Malagò e Copioli si sfidano in sella alle moto sulla pista di Valentino Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Il 10 marzo è il giorno dei due Giovanni, presidenti centauri, magi sulla via di Tavullia. In quel luogo speciale, terra promessa dei motociclisti che è il Motor Ranch di Valentino Rossi, si terrà infatti una sfida più unica che rara. In sella alle moto da flat track ci saranno il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, avvocato riccionese con il pallino delle due ruote, che proverà a battere sua eccellenza lo sport Giovanni Malagò, presidentissimo del Coni, un uomo con i motori nel sangue, considerando che la famiglia Malagò gestisce da una vita la storica concessionaria Ferrari di Roma.