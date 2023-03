Boscarini fa festa alla Fano Supermarathon

FANO - Non conosce sosta l’attività del Club Supermarathon, capace di allestire grandi eventi quasi ogni domenica. Questa è stata la volta della Fano Supermarathon e sulle strade della città tantissimi sono stati gli amatori che hanno aderito alla loro proposta, pur in una giornata con tanti grandi eventi podistici in contemporanea. E’ la forza del sodalizio amatoriale, che ha ormai un proprio “pubblico” che va progressivamente allargandosi.

Circuito Marconi

Si gareggiava sul circuito Marconi, solitamente adibito alle attività a due ruote, con giri continui a seconda della distanza interpretata. La gara principale era la maratona, sulla distanza arrotondata dei 43 km, dove a trionfare è stata una vecchia conoscenza del podismo toscano, Jacopo Boscarini (Atl.Grosseto Banca Tema) che in 2h44’50” ha avuto ragione di Mattia Santarelli (Cinghiali Randagi) alla fine staccato di 11’55”, terzo posto per Alessio Grilli (Liferunner) a 26’11”. Fra le donne prima la sanmarinese Mona Fristad (Gpa Sanm Marino) in 4h38’25” con 22’06” su Alessandra Rado (Gs Tortellini Voltan Martellago) e 23’40” su Paola Grilli (Amici della Fatica Cesena).

La mezza

Nella mezza (22 km) primo posto per Daniele Vivani (Rimini Marathon) in 1h40’34”, alle sue spalle Christian Alatici (Calcinelli Run) a 41” e Massimo Rastaldi (992 Running) a 3’03”. Due sole donne al traguardo, Anna Tartari (Nuova Pod.Loreto) in 2h11.39” e l’ucraina Svitlana Saico (Sp Seven) staccata di 1’34”. Una giornata di sole quasi primaverile ha accolto i corridori in gara per un evento confermatosi molto amato dagli appassionati. Il lavoro del Club Supermarathon continua, ora fari puntati su inizio aprile e il varo della prima Maratona di Novara, in programma nella festività del 1° Maggio.