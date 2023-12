CANTIANO Oggi riapre la Contessa a distanza di 9 mesi dalla chiusura della Statale 452 che collega Marche e Umbria per i lavori di ripristino strutturale del viadotto e della galleria di Gubbio. Un vero sospiro di sollievo per i Comuni interessati e per gli operatori della zona che sofferto in modo particolare lo stop alla normale viabilità.

Il taglio del nastro

La cerimonia di apertura del tratto stradale avrà inizio oggi alle ore 10 e vi parteciperanno la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche Germini, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli, il sindaco del Comune di Gubbio Filippo Mario Stirati, il responsabile Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi e il responsabile gestione rete Anas Umbria Andrea Primicerio. Lunedì scorso i tecnici dell’Anas hanno effettuato le prove di carico previste nell’ambito delle operazioni di collaudo statico dell’opera, realizzando la segnaletica orizzontale e verticale e gli interventi in galleria per il completamento degli impianti di ventilazione, rilevamento incendi, illuminazione e segnaletica luminosa. Ieri sera il cantiere era pronto per la riapertura. Soddisfatto l’assessore Francesco Baldelli perchè è stato rispettato il cronoprogramma. Inoltre sono in corso i lavori di sistemazione sul versante marchigiano dal bivio di Ponte Riccioli fino alla Galleria.

Le ricadute positive

La ripresa della viabilità sulla Contessa permetterà di ristabilire i collegamenti tra Marche ed Umbria, (fino ad ora garantiti solo dal transito attraverso il Passo della Scheggia) e di interrompere quell’isolamento di operatori e imprese durato ben nove mesi che ha causato non pochi problemi in termini non solo di collegamenti ma ripercussioni dal punto di vista commerciale ed economico.

La liberazione

Inoltre, come ha sottolineato Fausto Baldarelli della Cna: «La chiusura della Contessa ha dirottato molto del turismo umbro di questa estate verso il sud della Marche penalizzando in particolare Fano e Marotta». I lavori di ripristino strutturale del viadotto e della galleria di Gubbio, hanno richiesto un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro.