Nel cantiere per il ripristino strutturale del viadotto “Contessa”, la strada che unisce Umbria a Marche, sulla SS452 a Gubbio, Anas​ ha completato le operazioni di assemblaggio e varo delle nuove travi metalliche. Ieri è quindi iniziato il getto del calcestruzzo per la realizzazione della soletta in cemento armato il cui completamento, previsto per metà novembre, concluderà la parte strutturale dell’opera.