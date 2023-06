Perde il controllo della sua moto e si schianta contro un cartello stradale: morto il centauro Franco Fronzoni

SASSOCORVARO - Ancora un motociclista morto sulle strade dell’entroterra pesarese. Il tragico incidente è accaduto stamattina, intorno alle 11.30, nella località La Baita, nella zona di Auditore. La vittima è Franco Fronzoni di Morciano di Romagna, 70enne, autista in pensione.

È stato disarcionato dalla moto

Per cause in corso di accertamento è uscito di strada perdendo il controllo della sua Kawasaki: disarcionato dalla moto ha sbattuto con violenza la schiena contro l’unico cartello stradale di quel tratto prima di ricadere a terra esanime. Il centauro partecipava con altri motociclisti a un giro in moto partito da Mondaino.