Gli spara per un debito: â€‹muratore ferito caccia all'uomo nella notte

di Jacopo Zuccari

SANT’IPPOLITO - Emergenza ieri sera nel comune di Sant’Ippolito con caccia all’uomo. C’è stato un violento litigio che si è concluso con l’esplosione di un colpo di arma da fuoco e il ferimento di una persona. I carabinieri procedono per il reato di tentato omicidio.Secondo le prime informazioni il ferito sarebbe un muratore romeno e il litigio sarebbe stato provocato da un debito.L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio nella frazione di Pian di Rose, dove il romeno si è incontrato con un campano. Secondo quanto ha dichiarato la vittima, la tensione tra i due si è subito alzata la tensione. Il colpo è stato esploso dal campano con una pistola e ha raggiunto il romeno a una gamba. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita.