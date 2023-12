Tavullia, approvato il bilancio di previsione: in 10 anni una riduzione di oltre 1 milione di euro di debiti

TAVULLIA - Da 1,3 milioni di euro del 2014 ai 300mila del 2023 fino ad arrivare ai 200mila con cui si prevede di chiudere il 2024 per un calo superiore al milione di euro. Sono questi i numeri che certificano la progressiva riduzione del debito messa in atto nelle ultime due legislature dall'amministrazione comunale di Tavullia. Fin dal suo insediamento, la Giunta guidata dal sindaco Francesca Paolucci ha avuto come obiettivo quello di dare seguito a politiche virtuose per ridurre il carico di debito che grave sulle spalle dell'Ente, liberando risorse preziose da restituire alla comunità attraverso migliori servizi e investimenti. In quest'ottica, l'indebitamento pro capite dei tavulliesi è passato da 161,76 euro, nel 2014 ai 38.04 del 2023: cifra che si prevede possa calare ulteriormente nel 2024, scendendo a 25.32 euro. Tutto ciò sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio di previsione per l'anno 2024, approvato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi giovedì 14 dicembre. Un documento che conferma l'attenzione del Comune sul fronte degli investimenti e la qualità dei servizi erogati senza prevedere un inasprimento della pressione fiscale e aumenti per quanto riguarda le tariffe a domanda individuale.

Percordo virtuoso

«Con il bilancio di previsione appena approvato - commentano il sindaco Francesca Paolucci e l'assessore al Bilancio, Mirko Baronciani - portiamo a compimento un percorso cominciato dieci anni fa. Possiamo ritenerci senza dubbio soddisfatti per i risultati raggiunti nella riduzione del debito e per lasciare ai prossimi amministratori un Ente in salute, con una situazione finanziaria solida e in equilibrio, senza vincoli stringenti. Importante il lavoro svolto per efficientare la macchina comunale e rafforzare la pianta organica, attraverso nuovi inserimenti che sono andati a colmare gli spazi lasciati vuoti dai pensionamenti: una struttura amministrativa che ora funziona a pieno regime ed è in grado di garantire l'efficienza dei servizi ma anche le competenze necessarie a prendere parte a bandi e avvisi per i finanziamenti. Sul fronte dei costi energetici, registriamo degli aumenti fisiologici in parti compensati dagli interventi di riqualificazione ed efficientamento realizzati in questi anni. Da evidenziare il lavoro svolto per il recupero dell'evasione e la riduzione graduale delle previsioni legate all'eco-indennizzo.

Gli investimenti

Come sempre, all'interno del Bilancio, molte risorse sono destinate al welfare e ai servizi rivolti in particolar modo alle fasce più fragili e svantaggiate della popolazione. Per impattare il meno possibile sulle tasche delle famiglie, il Comune assorbe attraverso il Bilancio una fetta consistente del costo complessivo e anche per il prossimo anno non sono stati previsti aumenti a nessuna delle tariffe a domanda individuale, nonostante la fase congiunturale che stiamo attraversando».

Sul capitolo destinato agli investimenti trovano posto risorse per 1 milione e 670mila euro. Tra i progetti più rilevanti, ci sono l'ampliamento e il consolidamento del movimento franoso del cimitero di Tavullia, oltre a diversi interventi per la lotta al dissesto idrogeologico. Prosegue, nel 2024, il programma di manutenzione straordinaria delle strade di competenza comunale così come gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Conclusione del secondo mandato

«Ci avviamo verso la conclusione della seconda legislatura: nel corso di questi due mandati sono state messe in campo risorse per circa 30 milioni di euro, di cui quasi 9 milioni frutto di risorse proprie del Comune, con un focus particolare per edilizia scolastica, impiantistica sportiva, creazione di spazi comuni votati alla socialità e alla cultura, efficientamento energetico per rendere il paese più sostenibile - spiega il sindaco Francesca Paolucci - Il 2024 sarà un anno molto importante, che si aprirà il 7 gennaio con l’inaugurazione della nuova scuola primaria in Strada del Piano. Nel 2024 andremo ad inaugurare gli spazi del nuovo asilo nido nello stesso plesso della scuola dell’infanzia, la mensa delle scuole primarie di Padiglione e una cucina attrezzata per tutte le scuole del comune. Tra gli altri interventi già realizzati c’è l’impianto di ventilazione meccanica presso la scuola media di Pian del Bruscolo, mentre è in corso, sempre a Pian del Bruscolo, l’ampliamento del nido. Senza dimenticare poi la nuova piazza con belvedere di Babbucce e il centro del riuso di Tavullia. Proprio in questi giorni, inoltre, ha preso avvio un percorso partecipativo per condividere la futura destinazione dell'ex scuola primaria del capoluogo».