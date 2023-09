SAN LORENZO IN CAMPO L’importanza dello studio, i lavori effettuati nei vari edifici per garantire sicurezza e salubrità e un pensiero dedicato al piccolo Mattia che l’alluvione dello scorso settembre ha strappato alla vita. Nel consueto messaggio di inizio anno scolastico del sindaco Davide Dellonti, c’è tutto questo e molto altro.

Il messaggio

«Per alcuni è ripreso il percorso già avviato, per altri l’emozione è stata ancora più intensa! Penso ai bimbi dell’infanzia, a chi ha iniziato il primo anno della primaria, a chi le medie, ma andando fuori comune, un turbinio di sensazioni nuove le proveranno certamente i ragazzi che frequentano le superiori. L’importante è incanalare queste sensazioni, questi timori in qualcosa di positivo e costruttivo. Mai arrendersi di fronte ad ostacoli, mai farsi prevaricare, avere troppo timore. Fondamentale esprimere il meglio che si ha da dare, impegnarsi e lavorare sodo sui banchi di scuola: la vita ripagherà i gli sforzi». Il sindaco si sofferma sui lavori: «Grazie agli interventi eseguiti negli anni scorsi e a quelli da 1,65 milioni di euro, il più ingente lavoro pubblico mai finanziato al nostro Comune, in corso avanzato di esecuzione alla primaria di viale Regina Margherita, gli studenti potranno godere di plessi sicuri, sotto ogni aspetto, in primis quello sismico e di prevenzione antincendio, salubri per la presenza che a regime sarà in ogni classe, della ventilazione meccanica controllata, ma pure con attrezzature di qualità grazie anche ai fondi che l’istituto comprensivo ha intercettato. Anche quest’anno tante risorse ottenute in tema di edilizia scolastica e miglioramento impiantistico e tecnologico: siamo molto soddisfatti di poter dare un buon servizio». Da parte dell’amministrazione gli auguri di un proficuo anno scolastico e il pensiero per Mattia: «Un augurio ai bimbi, alunni e studenti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ai piccoli del nido che ha riaperto i battenti da circa 15 giorni e agli adolescenti che frequentano gli istituti superiori. Buon lavoro al personale scolastico, alla dirigente reggente Silvia Faggi Grigioni, ai collaboratori che fanno girare quel meccanismo complesso e importante che è la scuola.

Il ricordo

«Un pensiero va - conclude Dellonti - a un bambino solare e pieno di vitalità. Mattia l’anno scorso aveva fatto in tempo a iniziare l’anno scolastico e dopo pochi giorni è stato strappato via dalle braccia della mamma e dalla vita, dalla furia delle acque. Mattia ci guarda tutti dall’alto».