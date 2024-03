FANO Primo in graduatoria, grazie al voto espresso online dai cittadini fanesi, è giunto il progetto presentato dai residenti di Ponte Sasso sulla collocazione di un impianto di video camere in tre punti di un luogo particolarmente sensibile, come quello costituito dal collegamento di via Lago Maggiore con la Statale 16, sia per quanto riguarda la viabilità, ma anche per la tutela della sicurezza.

L'esito finale

Il progetto verrà finanziato per un importo di 49.800 euro, così come calcolato dai presentatori. L’esito finale del bilancio partecipato per il corrente anno è stato presentato ieri sera nella sala San Michele dell’omonimo palazzo dove ha sede la sezione decentrata dell’università di Urbino, dal sindaco Massimo Seri, insieme agli assessori al bilancio Sara Cucchiarini e alla partecipazione popolare Etienn Lucarelli.

Nell’occasione sono intervenuti anche il presidente di commissione Giovanni Fontana del Movimento 5 stelle e alcuni rappresentati della giuria popolare costituita da 30 elementi sorteggiati tra 42 autocandidature che hanno a loro volta “scremato” i 72 progetti pervenuti al bando, riducendoli a 14. Di questi, ieri ne sono stati evidenziati 6. Sono stati i primi 6 posizionati in classifica, il cui costo rientrava nei 150.000 euro messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Il consiglio dei bambini

Altri 50.000 erano riservati alle scelte del consiglio comunale dei bambini che ha privilegiato la proposta di qualificare l’ingresso della scuola elementare Corridoni. Anche al fine di eliminare ogni antagonismo si è poi deciso di prendere in considerazione anche le altre proposte presentate rispettivamente, con la sistemazione prevalente della viabilità, di parchi e giardini, dalle scuole Gentile, Montessori, Raffaello Sanzio, Rodari, Tombari, Torricelli e Fenile.

Tornando ai progetti pervenuti dalle 6 zone in cui è stata suddivisa la città, al secondo posto è stata classificata la richiesta di sicurezza giunta da Fano 2 con la contestuale riqualificazione del parcheggio Le Fontanelle per un importo di 20.900 euro; al terzo il ripristino della pista di pattinaggio nei pressi del parco delle Rose a Poderino per 35.000 euro; al quarto il rifacimento della staccionata che circonda piazza Bambini del Mondo a Bellocchi per 17.446 euro; al quinto il ripristino del laghetto e la cura del bosco di casa Archilei al Vallato per 12.200 euro; al sesto l’heritage trail di Carignano, la mappatura e la segnalazione di alcuni sentieri di carattere turistico nelle meravigliose colline che circondano il paese delle terme.

Il colpo di teatro

In totale i cittadini che hanno espresso il loro voto sono stati 2.858. Sarebbero rimasti fuori dei 14 progetti rimasti in gara, 8 richieste giunte dai quartieri, se il sindaco Massimo Seri, protagonista di un inaspettato “coup de theatre” non avesse dichiarato nel corso della riunione di ieri che la somma di 200.000 euro messa a disposizione del bilancio partecipato sarà incrementata di altri 100.000 euro, sufficienti per finanziare tutte le richieste pervenute al Comune. La grande partecipazione dei cittadini e l’impegno della commissione se lo meritano.