Boom su Amazon del cuscino Koala Babycare che aiuta i neonati: la grande intuizione di due giovani ingegneri pesaresi

PETRIANO - Un successo dietro l’altro per “Koala Babycare”, un marchio online nato nel 2017 dalla volontà di due giovani ingegneri, Emil Ninni di Pesaro e Giacomo Romani di Gallo Petriano. Lasciano il lavoro da dipendenti per mettersi in proprio con un startup che vuole migliorare la vita dei neonati e dei genitori. Il punto di partenza è lo studio della plagiocefalia e la realizzazione di un cuscino in grado di prevenire la malformazione.

Da allora, l’impresa ha continuato a crescere e oggi, presente sulle maggiori piattaforme di e-commerce, propone diversi prodotti, dal cuscino multifunzione che permette alle future mamme un riposo sereno fino all’ultimo mese di gravidanza, alla fascia porta bebè ergonomica, adatta sin dai primi giorni di vita. Koala è un partner Amazon. Il cuscino best seller di Koala Babycare risulta tra i prodotti dei partner di vendita più acquistati nel nostro Paese. Il Prime Day, su Amazon.it, lo classifica tra i cinque prodotti dei partner di vendita italiani più acquistati dai clienti. Ogni prodotto Koala nasce da collaborazioni medico-scientifiche di grande spessore. Il successo del brand è testimoniato dai numeri: un fatturato di due milioni di euro nel 2019 (quello previsionale 2020 è di sei milioni), 18mila unità vendute al mese, 88mila visitatori al sito ogni mese, più di 20mila iscritti alla newsletter, oltre ai follower sui social in continua ascesa (al momento, nel complesso, oltre 60.000). Non ci si ferma: ecco “Koala Skincare” è la nuova linea cosmetica per mamma, neonato e... ambiente.

