Vede il ladro che ruba gasolio: lo insegue e riesce a farlo arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ruba gasolio in un'azienda agricola, preso con le mani del sacco: il proprietario lo vede, lo segue e lo fa arrestare dai carabinieri di Novafeltria.Arrestato un 40enne pesarese beccato a rubare gasolio da un'azienda agricola nella zona di Pennabilli. E' successo questa notte quando il titolare di un’azienda agricola della zona di Pennabilli si è accorto di un ladro che stava rubando gasolio. Lo ha seguito, nerl frattempo restando in contatto con i carabinieri, che lo hanno arrestano in flagranza di reato. All'interno della sua auto sono stati trovati attrezzi da scasso e taniche. L’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.