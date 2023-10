PESARO Si chiama Giacomo, ha 10 anni e abita a Villa San Martino, il quartiere dove si concentrano cantieri e trasformazioni. Anche viarie. Giacomo qualche giorno fa ha preso carta e penna, il quaderno della scuola e ha scritto in bella calligrafia al sindaco Matteo Ricci chiedendo più sicurezza lungo la strada che percorre in bici. Il sindaco l’ha letta e l’ha preso in parola: ha chiamato i tecnici e in quel tratto pericoloso sono stati posizionati dei new jersey di sicurezza per proteggere ciclisti e pedoni.

«Caro sindaco, ha presente - scrive Giacomo - la curva in via Paganini, che dalla Diba va verso il campo del Villa? Io lì ho sempre paura! Perchè le macchine, curvando, tendono a stringere e invadono la corsia dove passano le bici e la gente a piedi. Può, per favore, mettere quei blocchi di plastica bianchi e rossi e dire alla gente di rispettare la segnaletica? Spero di essermi spiegato e che lei riesca a togliere la mia paura».



Cos’è successo



«Qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera del piccolo Giacomo - ha poi raccontato il sindaco Matteo Ricci sulla sua pagina Facebook - Mi chiedeva di posizionare dei new jersey di plastica per rendere più sicuro un tratto della ciclabile di via Paganini, Quartiere 10 - Villa San Martino, Miralfiore. Chiesto, fatto». Una richiesta «sensata» che ieri, i tecnici del Centro Operativo hanno soddisfatto «sistemando una barriera biancorossa lungo la strada, un intervento temporaneo in attesa di renderlo definitivo», prosegue il sindaco, approfittando anche per «fare un appello agli automobilisti: rispettate sempre la segnaletica e soprattutto i limiti di velocità! Grazie Giacomo e grazie a tutti i bambini che, come lui, ci ricordano di pensare e progettare le città guardandole con i loro occhi».

E non è la prima volta che proprio dai più piccoli arrivino dei consigli: «Mi fa molto piacere che anche i “piccoli”pesaresi siano attenti a quello che succede in città. Per noi è importante il loro parere perché in un luogo dove vivono bene i bambini, vivono meglio tutti». Ancora Giacomo non ha incontrato il sindaco, ma spera che accada presto: «La lettera è stata protocollata ed è stata affidata al servizio manutenzione e viabilità, che prontamente è intervenuto per mettere in sicurezza il tratto di strada di via Paganini. L’intervento è temporaneo, ed è allo studio un intervento definitivo per capire quale può essere la soluzione migliore, se il passaggio di un percorso ciclopedonale all’interno del parco o proteggere la curva con un cordolo fisso».



Gli interventi



Proseguono dunque gli interventi di manutenzione in città, come sottolinea l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «Sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini e cercando di rispondere alle loro segnalazioni. Era importante intervenire in quel tratto, ringraziamo il piccolo Giacomo per la sua sensibilità e confidiamo anche nella responsabilità degli automobilisti di guidare con prudenza e rispettare i limiti».