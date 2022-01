Contratti per l'energia, la truffa squilla sul cellulare. Il Comune avverte: «Non siamo noi a chiamare». Ecco il numero incriminato

PESARO - Contratti per l'energia, la truffa squilla sul cellulare. Il Comune avverte: «Non siamo noi a chiamare». «Sono in corso in queste ore dei tentativi di truffa telefonica ai danni dei residenti della città», così Enzo Belloni, assessore all’Operatività con delega alla Sicurezza, segnala il tentativo di raggiro che si sta verificando nel territorio: «Diversi cittadini ci segnalano telefonate ricevute dal numero (+39) 3341403367 dal quale una voce si presenta come “Ufficio parastatale amministrativo del Comune di Pesaro per la distribuzione dell'energia”. Una falsità a cui invitiamo a non credere, una truffa che abbiamo già segnalato alle autorità competenti: non esiste alcun ufficio parastatale per l’energia del Comune, né l’Amministrazione ha predisposto una simile tipologia di servizio».

APPROFONDIMENTI IL RAGGIRO Green pass, la truffa arriva per posta elettronica. Il Ministero...

L’invito è dunque a «non rispondere a tale numero di telefono, non comunicare alcun dato personale e segnalare alle autorità il tentativo di truffa. Il Comune è da sempre attento alla tutela dei cittadini, in particolare quelli anziani, contro i tentativi di raggiro, come dimostrano le diverse iniziative messe in campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA