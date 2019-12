Pesaro, il trucco della password per sbancare le slot machine: "Le Iene" incastrano il truffatore

PESARO - Il trucco della password per vincere alle slot machine. Dopo il servizio de Le Iene, l’uomo residente a Pesaro entra in panico e fa il giro delle caserme per chiedere conto della propria posizione. Nella puntata di domenica sera l’inviato delle Iene Luigi Pelazza ha mostrato, in un servizio, come è possibile vincere alle slot. In pratica, grazie a un complice, è stato smascherato il trucco. Il ragazzo residente a Pesaro conosceva la password per entrare nel sistema delle slot e quindi, in base alle percentuali di incasso, sa bene quali sono le slot che pagheranno e quanto pagheranno.

Tanto da arruolare, secondo i dati raccolti nel servizio, in giro per l’Italia, alcune persone pronte a correre da un punto gioco all’altro per riscuotere il più possibile dalle macchinette. Dai filmati si vede chiaramente che ogni slot è associata a un numero e tramite telefono, il conoscitore della password, guidava gli arruolati. Secondo quanto raccolto dall’inviato delle Iene, sembrerebbe che dividesse la vincita proprio con chi era pronto ad andare da un bar all’altro. Finchè Luigi Pelazza ha seguito il “pesarese” fino a Bologna e lo ha smascherato. Lui ha negato tutto, ma i filmati parlavano chiaro. Nel servizio non è stato oscurato il viso di chi aveva messo in piedi il sistema, così l’uomo è stato visto da tutta Italia ed è entrato nel panico. Tanto che nella notte pare abbia fatto il giro delle caserme pesaresi, dalla Polizia Postale ai carabinieri alla guardia di finanza per conoscere l’eventuale stato delle indagini sulla sua posizione.

