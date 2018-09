Troppi i 17 milioni: deserta â€‹l'asta per comprare Villa Marina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Niente da fare per Villa Marina. L’asta, che si è tenuta ieri mattina nello studio del notaio Emilia Costabile di Urbania, è andata deserta. Nelle ultime settimane erano arrivate manifestazioni di interesse da alcuni gruppi immobiliari e fondi d’investimento, che però non sono state formalizzate in offerte valide. E così il futuro dell’ex colonia marina di viale Trieste resta ancora molto incerto. Ora ripartirà la procedura per una nuova asta, nella quale il prezzo base di 17 milioni e 150 mila euro verrà molto probabilmente ridotto. Sono tre i lotti in vendita: oltre all’ala che ospitava le colonie, e al centro sportivo, ci sono anche gli spazi dell’ormai ex Pesaro Studi. Spazi che sono stati liberati anche dagli ultimi corsi universitari