Con le tronchesi per rubare ​scarpe e cosmetici: giovane coppia nei guai

PESARO - Uniti dall’amore anche i furti. Loro sono una coppia di giovani rumeni sorpresi a rubare all’Iper Conad della zona Torraccia di Pesaro. Ieri pomeriggio sono entrati al supermercato e armati di tronchesine e altri attrezzi sono riusciti a togliere le placche antitaccheggio a dei prodotti cosmetici e a un paio di scarpe. Ma il loro muoversi con fare circospetto ha destato l’attenzione della guardia della vigilanza privata del supermercato.S’è subito accorto che qualcosa non andava così ha chiamato i Carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria che sono intervenuti immediatamente all’Iper Conad. I due giovani erano riusciti a superare le barriere di sicurezza perché i prodotti non hanno ho fatto suonare l’allarme visto che erano stati ripuliti del sensore. I militari Hanno controllato i due giovani ed effettivamente è emerso che avevano rubato i cosmetici e le scarpe. I due ragazzi coniugi di 20 e 19 anni sono stati quindi arrestati per furto aggravato in concorso. L’aggravante è costituita dal fatto che hanno tolto i dispositivi antitaccheggio dei prodotti del market.