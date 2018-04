«Ti ammazzo»: minaccia il barista con una racchetta da tennis, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Entra nel bar con una racchetta da tennis e urla: “Ti ammazzo, ti ammazzo”. Un chiodo fisso, minacciare il titolare del Bar Diana nella zona della stazione delle Autocorriere di Pesaro.Un’escalation iniziata questi giorni. E dopo un paio di tentativi, il personaggio in questione è stato arrestato dalla Volante della Polizia. E’ iniziato tutto qualche giorno fa con il senegalese che è entrato nel locale di viale XXIV Maggio e ha iniziato a inveire contro il titolare. Era su di giri e quei toni avevano preoccupato il barista che si era rivolto alle forze dell’ordine. Inviata sul posto una pattuglia, l’uomo era sparito e a nulla sono servite le ricerche. Ieri pomeriggio attorno alle 17 il senegalese è tornato alla carica, ma una prima volta è riuscito a farla franca. Ma la seconda volta è entrato nel locale con una racchetta da tennis e ha minacciato violentemente il titolare: “Ti ammazzo, ti ammazzo”. Sono stati attimi di paura, ma l’arma per fortuna non era così pericolosa. Sarebbe potuto andare molto peggio con una mazza da baseball o da golf. Senza perdersi d’animo il titolare ha chiamato la Polizia che, appostata in zona, è intervenuta e ha arrestato l’uomo.