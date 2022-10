PESARO - Un paracadute green contro gli aumenti folli dei costi per il riscaldamento e per la luce. Per sopravvivere alle bollette impazzite nelle scuole superiori, la Provincia investe sulle energie alternative pulite, dai pannelli solari, ai cappotti termici, alle lampade a basso consumo. Perché l’efficientamento energetico non è solo un obbligo di routine, ma rappresenta anche un impegno straordinario che il presidente della Provincia Giuseppe Paolini si è preso durante il consiglio monotematico di venerdì, tutto dedicato al salvataggio del bilancio in deficit per il caro energia.

Il progetto



«Costituiremo un gruppo di lavoro coordinato dalla direzione generale - ha dichiarato il presidente di viale Gramsci -, si valuteranno gli investimenti necessari per rendere le nostre scuole autonome sul piano energetico, puntando sugli impianti fotovoltaici, geotermici e altre tecnologie ecosostenibili e verificando la possibilità di intercettare finanziamenti agevolati e a fondo perduto». Un auspicio rilanciato anche dagli amministratori presenti in sala Pierangeli. Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, vicepresidente della Provincia della lista di maggioranza Casa dei Comuni ha affermato: «È necessario valutare la possibilità di uscita dall’appalto della gestione del calore. Si può fare se si realizzano impianti che ci rendono autonomi sul fronte energetico, anche con investimenti attraverso mutui magari stipulati con la cassa depositi e prestiti».



Le sperimentazioni



Mentre dal fronte di centrodestra Roberto Biagiotti del Gruppo misto ha proposto: «Verifichiamo la fattibilità della caldaia a legna, individuando una o due scuole pilota. Se non possiamo permetterci il metano sarebbe un’alternativa». La consigliera Chiara Panicali della Casa dei Comuni: «La scelta di valutare come gestire al meglio le risorse energetiche è una necessità e allo stesso tempo una presa di consapevolezza». Per Domenico Carbone della lista di centrodestra: «Gli sprechi ci sono sempre stati e vanno ridotti, ma non si faccia pagare questa crisi energetica agli studenti con la didattica a distanza». A dire il vero la Provincia è a buon punto con l’efficientamento energetico dei suoi edifici scolastici e quelli di nuova costruzione, tra lavori già realizzati e opere in programma, puntando sul fotovoltaico e sui pannelli solari. Il fiore all’occhiello è l’istituto Morselli, che ospita il liceo delle scienze umane e il liceo classico, primo edificio Nzeb realizzato dalla Provincia, cioè a zero consumi energetici, sono stati investiti 4 milioni di euro tra isolamento termico, finestre anti dispersione di calore e pannelli solari, la scuola è stata trasformata secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica.



Palestra green



Entro il prossimo anno al Morselli si realizzerà anche la palestra green con 300.000 euro aggiuntivi, un impianto sportivo a disposizione di Pesaro fuori dagli orari scolastici. All’istituto agrario di Villa Caprile, entro dicembre, ci sarà il bando per la realizzazione del convitto, un nuovo edificio per un investimento di 3 milioni, si sta progettando anche la palestra. Nei primi mesi del 2023 partiranno i lavori per il nuovo istituto Raffaello di Urbino, una operazione da oltre 10 milioni con demolizione e ricostruzione dell’edificio, si realizzerà una struttura adeguata sul piano energetico, con un consumo minimo grazie a pannelli solari, luci lead e isolamento termico.



Il rifacimento



A Fano è in corso il rifacimento delle finestre dell’istituto Battisti, per renderle a dispersione zero, con una spesa di 400.000 euro, mentre al Torelli sono stati sostituiti i corpi illuminanti con lampade a led per un taglio alla spesa dell’80%. A Piobbico, infine, è partita la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell’istituto professionale alberghiero Celli, un notevole risparmio energetico per un investimento di circa 4 milioni.