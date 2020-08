Pesaro, schianto choc: l'auto si ribalta in mezzo alla strada

PESARO - Pauroso incidente nel pomeriggio nel quartiere Soria, lungo via Lucio Accio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale due auto si sono scontrate e nell’impatto uno dei due mezzi si è ribaltato ponendosi di traverso in mezzo alla carreggiata. Choccati i passanti che hanno assistito allo schianto. E’ successo verso le 17 e immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per estrarre e soccorrere la conducente, una signora che poi è stata portata all’ospedale San Salvatore di Pesaro per accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA