Ruba le caramelle e aggredisce â€‹il viglilante: arrestato per rapina

PESARO - Per un pugno di dollari, anzi, per un pacco di caramelle. Il titolo del film cult western non deve trarre in inganno. Eppure nei guai ci è finito davvero un uomo per un bottino da un euro o forse semplicemente per un irrefrenabile voglia di dolce o un peccato di gola. E’ finito in manette con l’accusa addirittura di rapina. Ma si sa, quando di mezzo c’è una colluttazione, è facile passare dal furto alla rapina.Potrebbe sembrare tutto assurdo, ma è quello che è successo ieri pomeriggio all’Iper Rossini. Un italiano di circa 50 anni è stato visto da una delle guardie giurate che prestano servizio al supermercato mentre si intascava un pacco di caramelle. Valore un euro o poco più. Vale la pena verrebbe da chiedersi? L’uomo è stato attenzionato e all’uscita, il vigilantes ha chiesto conto di quanto visto. Ma l’uomo, sentitosi scoperto e sotto scacco, ha dato uno spintone alla guardia per tentare una fuga. Neanche le caramelle fossero diamanti. Ne è nata una piccola colluttazione nel quale il vigilantes ha riportato qualche escoriazione.Niente di grave, ma sono stati attimi di concitazione per riuscire a fermare il ladro di caramelle. Nel frattempo sono stati chiamati i carabinieri che, sotto lo sguardo di alcuni clienti dell’Iper, hanno fermato e arrestato il 50enne.