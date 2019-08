La rissa tra ragazzini sul lungomare ​finisce a bottigliate: ferito alla testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Rissa tra un gruppo di ragazzini ieri nel tardo pomeriggio sul lungomare di viale Trieste, zona Ponente. Sembra che l’alterco sia iniziato in spiaggia per futilissimi motivi ma che poi sia degenerato in strada non lontano dal Mercure Hotel, l’ex Cruiser. Almeno quattro i giovanissimi coinvolti, tutti italiani, che all’arrivo della polizia sono però scappati. Stando ad alcune testimonianze raccolte sul posto dalle forze dell’ordine il diverbio si era innescato poco prima in spiaggia e i ragazzini avrebbero iniziato a battibeccare tra loro. Poi, molto probabilmente sono stati fatti allontanare, ma la lite è proseguita in strada dove è definitivamente peggiorata con tre ragazzi contro uno. Il terzetto ha circondato il rivale scagliandosi contro.Nel gruppo sono volate parole grosse e i contendenti sono venuti alla mani finchè uno dei coinvolti non ha preso una bottiglia di birra con cui ha colpito in testa il coetaneo con cui stava litigando e che ha cominciato a sanguinare copiosamente. Nel frattempo i presenti - a quell’ora di pomeriggi viale Trieste è trafficatissimo e in tanti avrebbero assistito alla rissa- hanno dato l’allarme e immediatamente è giunta sul posto una pattuglia del 113 per sedare gli animi . Il fatto è successo intorno alle 18.30. Alla vista degli agenti della squadra volante i coinvolti si sono dati alla fuga, compreso anche il ragazzino rimasto ferito alla testa e che continuava a sanguinare copiosamente. In pochi secondi hanno fatto perdere le loro tracce. La polizia ha tentato di rintracciarli e proseguono le indagini per cercare di risalire agli autori anche attraverso il racconto dei testimoni che hanno assistito alla lite degenerata.